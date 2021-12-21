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Новости 13:54

В больницах Петербурга насчитали максимальное число пациентов с COVID-19 и пневмониями за месяц

фото ЗакС политика В больницах Петербурга насчитали максимальное число пациентов с COVID-19 и пневмониями за месяц

Пресс-служба Смольного выпустила новый информационный бюллетень, отражающий актуальную динамику пандемии коронавируса в городе. Согласно данным на 21 декабря, снижается число поступающих в больницы с признаками коронавируса и пневмонии (287 вместо 309 накануне). В реанимационных отделениях лежат 590 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 311 человек (вместо 319 накануне).

Инфекционный коечный фонд составляет 8 002 мест. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежат 6 084 пациентов, что является максимумом с начала месяца.

На карантине находятся 3 387 граждан (накануне их было 2 765), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 25 305 петербуржцев, амбулаторно лечатся 25 703 человека. За сутки было произведено 18 117 ПЦР-тестов.


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