Смольный и ЗакС поздравили комитет по здравоохранению города с 90-летним юбилеем

Петербургский градоначальник Александр Беглов, спикер Заксобрания Александр Бельский, а также вице-губернатор Олег Эргашев поздравили сотрудников комитета по здравоохранению с 90-летием со дня основания ведомства.

"Сейчас вы столкнулись с пандемией COVID-19. Вы — именно те люди, которые организовывали процесс борьбы с ней. Вам пришлось укрепить первичное звено, организовать работу стационаров, решить вопросы с лекарствами. Это огромная работа, это все равно что перестроить торговый флот в боевой, и спасибо, что вы как организаторы смогли это сделать", - высказался о работе комздрава Беглов.

Пандемии были посвящены основные тезисы чиновников, поздравлявших работников ведомства.

Бельский в свою очередь отметил, что комздрав был всегда "на передовой", несмотря на возникавшие трудности.

Глава комитета Дмитрий Лисовец по случаю торжества вручил сотрудникам вверенного ему ведомства почётные грамоты, звания и награды.