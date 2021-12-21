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Новости 14:49

В Москве прокуратура запросила 5 лет колонии для юноши, помочившегося на портрет ветерана

фото ЗакС политика В Москве прокуратура запросила 5 лет колонии для юноши, помочившегося на портрет ветерана

В ходе заседания Мосгорсуда по делу 19-летнего блогера Матвея Юферова, обвиняемого в реабилитации нацизма, прокуратура запросила для него наказание в виде 5 лет колонии, информирует пресс-служба ведомства.

Кроме того, гособвинитель уверен, что ему также следует запретить на аналогичный срок заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Напомним, в конце ноября 19-летний блогер помочился на стенд в Измайловском районе Москвы, на котором была напечатана биография ветерана ВОВ Анатолия Фролова.

Следственный комитет возбудил в его отношении дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

Юноша предпринял попытку скрыться от преследования в Петербурге, однако его задержали в одной из столичных электричек.


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