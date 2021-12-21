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Новости 15:12

Для общепита в Ленобласти смягчили противоэпидемические меры на период зимних праздников

фото ЗакС политика Для общепита в Ленобласти смягчили противоэпидемические меры на период зимних праздников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил коррективы, внесенные в преддверии зимних каникул в "антикоронавирусное" постановление № 573 регионального правительства.

Заведениям общепита разрешили принимать посетителей в новогоднюю и рождественскую ночи до 02:00. Для этого заведение должно обладать QR-кодом коллективного иммунитета и проверять QR-коды, справки о перенесенном за последние полгода коронавирусе или отрицательные ПЦР-тесты двухдневной "свежести" у всех клиентов.

Вторая часть изменений связана с детскими учреждениями. На праздничные утренники в школы и детские сады разрешили пускать родителей при условии, что у них имеются все те же "ковидные" документы.

Наконец, по-новому стал выглядеть до 1 марта порядок работы детских оздоровительных лагерей. В случае если деятельность того или иного лагеря одобрит региональный координационный штаб по борьбе с коронавирусом, персонал сможет туда отправиться только одномоментно и только до 30 декабря при наличии персональных "ковидных" документов. От детей перед выездом потребуется отсутствие контактов с зараженными. На время оздоровительного отдыха и персоналу, и детям запрещается покидать границы лагеря.


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