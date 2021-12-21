Смольный направит 16 млрд рублей организациям, пострадавшим от осеннего локдауна

Петербургские предприятия, понесшие ущерб от нерабочих дней (30 октября - 7 ноября), получат финансовую помощь от городского правительства. Чиновники утвердили уже четвертый по счету с начала пандемии коронавируса пакет мер поддержки бизнеса. Как сообщает пресс-служба Смольного, в той или иной мере осенний мини-локдаун ограничил деятельность 39 тысяч организаций. В их пользу направят в общей сложности около 16 млрд рублей.

Так, социально ориентированным НКО в следующем году достанутся субсидии для проведения детских экскурсий. Туристическим фирмам снизят земельный, транспортный налоги и налог на имущество. Организациям, занятым в сфере культуры и искусства, образования, физической культуры, здравоохранения и соцобеспечения налог на имущество снизят вдвое.

Для облегчения жизни бизнесу Смольный также просит у ресурсоснабжающих компаний, чтобы те, не переставая подавать свет и воду, сделали отсрочку по задолженностям до апреля. Наконец, будут выделены субсидии на зарплаты сотрудникам предприятий общепита.

Из так называемых восстановительных мер обращает на себя внимание полугодовая отсрочка по выплате основного долга, образовавшегося по льготным микрозаймам, которые выдал Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. В свою очередь, для увеличения объема льготного кредитования Фонд развития промышленности Петербурга в 2022 году докапитализируют.