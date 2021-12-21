В Петербурге завершается соединение станций "Казаковская" и "Путиловская" общим тоннелем

До конца прохождения строящегося тоннеля между долгожданными станциями петербургского метрополитена "Казаковская" и "Путиловская" осталось сто метров, пишет агентство REGNUM со ссылкой на пресс-службу "Метростроя Северной столицы".

"Проходческий щит диаметром 5,63 метра двигается со скоростью восемь-десять колец в сутки. Сбойка, то есть соединение двух тоннелей, ожидается в начале 2022 года", - добавили в компании.

Обе станции, которые собираются ввести в эксплуатацию в 2024 году, призваны разгрузить юго-западную часть города, десятилетиями удаленную от станций подземки и стоящую в пробках. Оба транспортных узла станут частями новой коричневой ветки.