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Новости 16:30

В Петербурге завершается соединение станций "Казаковская" и "Путиловская" общим тоннелем

фото ЗакС политика В Петербурге завершается соединение станций "Казаковская" и "Путиловская" общим тоннелем

До конца прохождения строящегося тоннеля между долгожданными станциями петербургского метрополитена "Казаковская" и "Путиловская" осталось сто метров, пишет агентство REGNUM со ссылкой на пресс-службу "Метростроя Северной столицы".

"Проходческий щит диаметром 5,63 метра двигается со скоростью восемь-десять колец в сутки. Сбойка, то есть соединение двух тоннелей, ожидается в начале 2022 года", - добавили в компании.

Обе станции, которые собираются ввести в эксплуатацию в 2024 году, призваны разгрузить юго-западную часть города, десятилетиями удаленную от станций подземки и стоящую в пробках. Оба транспортных узла станут частями новой коричневой ветки. 


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