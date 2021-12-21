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Новости 18:19

В магазине купцов Елисеевых появится музей в их честь

фото ЗакС политика В магазине купцов Елисеевых появится музей в их честь

Cпециалист по связям с общественностью расположенного на Невском проспекте магазина купцов Елисеевых Дарья Ладилова уведомила "Петербургский дневник" о том, что торговые ряды в ближайшее время дополнит одноимённый музей.

"Магазин купцов Елисеевых — это не просто продуктовый супермаркет, это полноценная достопримечательность, в этом здании сохранилась история нашей страны и города, и мы хотим о ней рассказать петербуржцам и гостям города", — поделилась целью создания музея Ладилова.

Коллекция будущего арт-пространства будет состоять из личных вещей купцов Елисеевых.

Дом, в котором впоследствии расположился гастроном, являет собой памятник архитектуры раннего модерна и был возведён в 1902—1903 годах.


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