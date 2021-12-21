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Новости 18:50

Реконструкция нового терминала Пулково начнётся в 2023 году

фото ЗакС политика Реконструкция нового терминала Пулково начнётся в 2023 году

Петербургский вице-губернатор Максим Соколов известил, что к работам по рекострукции нового терминала аэропорта Пулково приступят в 2023 году, делится пресс-служба Смольного.

Чиновник рассказал, что в городской администрации уже располагают набросками будущего проекта. Сохранить здание старого терминала вряд ли получится, так как оно уже не отвечает современным нуждам и требованиям, однако окончательное решение на данный момент не принято, уточнил Соколов.

Кроме сноса здания 1973 года постройки есть и другой вариант: расширение центрального терминала.

Предположительно, объём затрат на строительство может составить не менее 50 млрд рублей. При этом ежегодный пассажиропоток увеличится до 35 млн человек уже к 2025 году.


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