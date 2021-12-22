Бывшего депутата Госдумы Натарова задержали по делу о мошенничестве

Вице-спикера заксобрания Красноярского края, бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Натарова задержали в связи с делом его сына, пишет ТАСС со ссылкой на источники. Пресс-секретарь губернатора региона Сергей Зыблев в разговоре с РЕН ТВ подтвердил информацию.

По данным изданий, задержание связано с делом Антона Натарова, бывшего советника губернатора: его подозревают в мошенничестве на закупке угля для администрации города Игарки.С 2019 года Натаров под домашним арестом. Официальных комментариев пока нет.

Натаров был депутатом Госдумы от ЛДПР седьмого созыва. После этого в 2021 году он избрался в заксобрание Красноярского края и стал вице-спикером.