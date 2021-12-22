Петербургский метрополитен оштрафовали на 100 тысяч рублей за разрушающийся фасад дома Трофимовых

Ленинский суд Петербурга оштрафовал ГУП "Петербургский метрополитен" на 100 тысяч рублей за неухоженный фасад дома Трофимовых, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

На метрополитен составили протокол за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия (ч.1 ст.7.13 КоАП). Проверка показала, что часть дома 1-3 лит. А по Бронницкой улице находится в неудовлетворительном состоянии.

При проверке оказалось, что фасад дома Трофимовых грязный, на нем есть трещины, осыпалась штукатурка, оголив кирпичную кладку. Львиные маскароны первого этажа утрачены, на тротуаре перед лицевым фасадом рассыпана опавшая штукатурка, участок огорожен лентой. На дворовом фасаде еще и есть плесень и утрачены участки венчающего карниза.

Защитник ГУП просила учесть неблагоприятное финансовое положение организации и назначить штраф ниже низшего порога. Так и случилось: по ст.7.13 КоАП, нарушителям-юрлицам грозит штраф от 200 тысяч до 5 млн рублей.