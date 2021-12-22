ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:51

Петербургский метрополитен оштрафовали на 100 тысяч рублей за разрушающийся фасад дома Трофимовых

фото ЗакС политика Петербургский метрополитен оштрафовали на 100 тысяч рублей за разрушающийся фасад дома Трофимовых

Ленинский суд Петербурга оштрафовал ГУП "Петербургский метрополитен" на 100 тысяч рублей за неухоженный фасад дома Трофимовых, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

На метрополитен составили протокол за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия (ч.1 ст.7.13 КоАП). Проверка показала, что часть дома 1-3 лит. А по  Бронницкой улице находится в неудовлетворительном состоянии.

При проверке оказалось, что фасад дома Трофимовых грязный, на нем есть трещины, осыпалась штукатурка, оголив кирпичную кладку. Львиные маскароны первого этажа утрачены, на тротуаре перед лицевым фасадом рассыпана опавшая штукатурка, участок огорожен лентой. На дворовом фасаде еще и есть плесень и утрачены участки венчающего карниза.

Защитник ГУП просила учесть неблагоприятное финансовое положение организации и назначить штраф ниже низшего порога. Так и случилось: по ст.7.13 КоАП, нарушителям-юрлицам грозит штраф от 200 тысяч до 5 млн рублей.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама