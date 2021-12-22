Бизнес.Online: задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров

Правоохранители задержали ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, пишут "Бизнес.Online"и телеканал "Татарстан 24".

По данным журналистов, Гафурова могли задержать по подозрению в рамках дела о заказном убийстве в 1990-х годах. По еще одной версии, задержание может оказаться связанным с мошенничеством с деньгами из федерального бюджета. Источник в университете, близкий к ректору, сказал журналистам, что Гафуров "заболел и на работу не выйдет".

Сообщается, что правоохранители могли доставить Гафурова в Москву. По данным телеканала, сейчас он на допросе. В КФУ заявили, что официальная информация не поступала, и вуз работает в прежнем режиме.

КФУ - один из крупнейший и один из старейших вузов в России после МГУ и СПбГУ. Один из десяти федеральных университетов. В нем обучаются свыше 45 тысяч студентов.