ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:41

Бизнес.Online: задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров

фото ЗакС политика Бизнес.Online: задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров

Правоохранители задержали ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, пишут "Бизнес.Online"и телеканал "Татарстан 24".

По данным журналистов, Гафурова могли задержать по подозрению в рамках дела о заказном убийстве в 1990-х годах. По еще одной версии, задержание может оказаться связанным с мошенничеством с деньгами из федерального бюджета. Источник в университете, близкий к ректору, сказал журналистам, что Гафуров "заболел и на работу не выйдет".

Сообщается, что правоохранители могли доставить Гафурова в Москву. По данным телеканала, сейчас он на допросе. В КФУ заявили, что официальная информация не поступала, и вуз работает в прежнем режиме.

КФУ - один из крупнейший и один из старейших вузов в России после МГУ и СПбГУ. Один из десяти федеральных университетов. В нем обучаются свыше 45 тысяч студентов.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама