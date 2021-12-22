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Новости 10:56

Znak: Мэра Краснодара Андрея Алексеенко задержали спустя месяц после назначения

фото ЗакС политика Znak: Мэра Краснодара Андрея Алексеенко задержали спустя месяц после назначения

Силовики задержали мэра Краснодара Андрея Алексеенко, пишет Znak.com со ссылкой на источники.

По данным издания, сейчас Алексеенко везут на допрос. Сообщается, что в его доме и в мэрии Краснодара проходят обыски. С чем связано дело, пока неясно.

Обновлено 11:06 РИА "Новости" со ссылкой на источник пишет, что у Алексеенко дома и в кабинете проводят обыски, он пока не задержан.

Алексеенко стал мэром Краснодара месяц назад, 17 ноября. Его выступление на заседании гордумы запомнилось курьезной оговоркой: Алексеев заявил, что граждане ждут от властей "разговоров, а не конкретных дел". Тем не менее, он говорил об ожиданиях "дорог, школ, детских садов, современного и комфортного транспорта, безопасности на улицах, благоустройства каждого двора".

В начале декабря был задержан вице-мэр Краснодара Кирилл Мавриди: он тоже успел проработать лишь месяц. Сообщалось, что его подозревают в получении взятки в 500 тысяч рублей на прежнем месте работы.

Обновлено 11:25 "Коммерсант" пишет, что интерес силовиков к Алексеенко может быть связан с Мавриди. Информация о деле последнего пока не подтверждена, несмотря на сообщения источников о его задержании. В мэрии Краснодара сведения о претензиях силовиков к Алексеенко не комментируют.


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