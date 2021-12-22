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Новости 11:34

Госдума одобрила отмену техосмотр для личных автомобилей

фото ЗакС политика Госдума одобрила отмену техосмотр для личных автомобилей

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра для владельцев автомобилей и мотоциклов при получении полиса ОСАГО, следует из информации в базе данных думы.

Документ освобождает от техосмотра легковые автомобиле и мототранспортные средства, которые принадлежат гражданам и используются исключительно в личных целях. На такси и личный служебный автотранспорт законопроект не распространяется.

Обязательным техосмотр останется для машин старше четырех лет, которые нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца: например, при купле-продаже. Также придется проходить техосмотр владельцам тех автомобилей, в конструкцию которых вносились изменения.

Владельцев автомобилей не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Ранее в Госдуме заявляли, что закон коснется примерно 50 млн транспортных средств. 


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