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Новости 11:47

До Нового года петербургских прохожих будет развлекать "ДедМоробус"

фото ЗакС политика До Нового года петербургских прохожих будет развлекать "ДедМоробус"

Праздничный автобус, оформленный в советской ретро-стилистике и имеющий название "ДедМоробус", вышел на улицы Петербурга, передает городской портал MR7. Добраться на нем у обычного прохожего никуда не получится, зато можно вступить в необычный контакт с путешествующими в нем пассажирами: салон наполняют несколько Дедов Морозов, образующих целый музыкальный оркестр. Ассистируют и аккомпанируют новогодним героям Петрушка и Елки.

Оркестр, судя по фоторепортажу, никуда особенно не торопится: его участники охотно выходят на улицу, играют на духовых инструментах, фотографируются с любопытствующими горожанами и дарят им сувениры.

"ДедМоробус" отправляется в путь по центру Петербурга каждый день в 16 часов от Московского вокзала. Продолжится эта акция до 30 декабря включительно.

фото: Олег Золото / MR7


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