ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:55

Петербург удерживает первое место по числу новых случаев коронавируса за сутки

фото ЗакС политика Петербург удерживает первое место по числу новых случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 25 264 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 643 случая инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1 020 человек (на семь меньше, чем накануне). Сумели поправиться 42 322 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: Петербург снова впереди – 2 166 новых больных (на 91 больше, чем накануне), в Москве – 1 904, в Подмосковье – 1 351. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 2 658 человек с коронавирусом и скончались 60 (накануне – 66).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама