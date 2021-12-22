Петербург удерживает первое место по числу новых случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 25 264 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 643 случая инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1 020 человек (на семь меньше, чем накануне). Сумели поправиться 42 322 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: Петербург снова впереди – 2 166 новых больных (на 91 больше, чем накануне), в Москве – 1 904, в Подмосковье – 1 351. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 2 658 человек с коронавирусом и скончались 60 (накануне – 66).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.