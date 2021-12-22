ЗакС одобрил назначение Корабельникова вице-губернатором

Законодательное собрание Петербурга 22 декабря рассмотрело предложение губернатора Александра Беглова назначить вице-губернатором Алексея Корабельникова, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Беглов с трибуны парламента заявил, что в сфере деятельности Корабельникова будет финансовая политика, разработка и исполнение бюджета, увеличение доходов, экономическое развитие, осуществление закупок товаров и услуг и другие области. По его словам, Корабельников уже внес значительный вклад в увеличение доходов, повысил прозрачность бюджета и внес другие улучшения.

На заседании парламента депутаты задавали вопросы Корабельникову. Депутат от КПРФ Ирина Иванова поинтересовалась, насколько принятие законопроекта о бюджетном процессе поможет исполнять бюджет. Документ подразумевает разрешение правительству города самостоятельно менять адресную инвестиционную программу - включать или исключать из нее объекты, без согласования с парламентов. Проект закона ЗакС должен рассмотреть после утверждения Корабельникова.

Кандидат в вице-губернаторы сообщил, что законопроект будет способствовать тому, чтобы средства, которые по разным причинам не были потрачены в течение года, правительство могло задействовать на строительство других объектов. Документ позволит включать в программу социальные объекты сразу после получения положительного заключения на их создания, добавил Корабельников. Сейчас это можно сделать при внесении изменений в закон о бюджете города.

Вопросы Корабельникову задавали и до заседания - на совете фракций. Парламентарии поинтересовалась у него судьбой "депутатской поправки", развитием велодорожек, финансированием здравоохранения и другим. В частности, депутат от ЛДПР Андрей Малков уточнил, какова судьба другого финансового вице-губернатора Эдуарда Батанова. Корабельников заявил, что решение принимает губернатор, и от ответа на вопрос воздержался.

Напомним, сейчас за вопросы финансов, экономики и госзаказа отвечает Батанов. Корабельников руководит комитетом финансов, который отвечает за формирование бюджета города.

За назначение Корабельникова вице-губернатором проголосовало 47 депутатов, 1 - против. Воздержалось два парламентария.