Милонов призвал Минцифры создать единый электронный сервис для потребителей

Депутат Госдумы Виталий Милонов, представляющий Петербург, выступил с предложением создать современный электронный сервис, который позволил бы сообщать о неудовлетворительном качестве услуг в том или ином заведении или учреждении. По его задумке, поступающие жалобы на частные и государственные предприятия мог бы оперативно рассматривать единый офлайн-центр.

Как пишет Милонов в обращении к главе Минцифры Максуту Шадаеву, у граждан должна иметься удобная возможность через гаджет сигнализировать "о фактах нарушения прав потребителя в сфере розничной торговли, услуг ЖКХ и произвола (либо ненадлежащего, халатного или преступного исполнения обязанностей) государственных служащих". На текст обращения ссылается RT.

Призванный служить "сохранению благополучия и социального мира" сервис, считает депутат, должен подходить в том числе для жалоб на необоснованный рост цен и тарифов. Милонов, по его признанию, продолжает сталкиваться с нарушениями прав потребителей, несмотря на растущую роль цифровых технологий и стремление госорганов к диалогу с гражданами.