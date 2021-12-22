ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:08

Милонов призвал Минцифры создать единый электронный сервис для потребителей

фото ЗакС политика Милонов призвал Минцифры создать единый электронный сервис для потребителей

Депутат Госдумы Виталий Милонов, представляющий Петербург, выступил с предложением создать современный электронный сервис, который позволил бы сообщать о неудовлетворительном качестве услуг в том или ином заведении или учреждении. По его задумке, поступающие жалобы на частные и государственные предприятия мог бы оперативно рассматривать единый офлайн-центр.

Как пишет Милонов в обращении к главе Минцифры Максуту Шадаеву, у граждан должна иметься удобная возможность через гаджет сигнализировать "о фактах нарушения прав потребителя в сфере розничной торговли, услуг ЖКХ и произвола (либо ненадлежащего, халатного или преступного исполнения обязанностей) государственных служащих". На текст обращения ссылается RT.

Призванный служить "сохранению благополучия и социального мира" сервис, считает депутат, должен подходить в том числе для жалоб на необоснованный рост цен и тарифов. Милонов, по его признанию, продолжает сталкиваться с нарушениями прав потребителей, несмотря на растущую роль цифровых технологий и стремление госорганов к диалогу с гражданами.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама