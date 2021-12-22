В Ленобласти при участии Нарышкина и Мединского открыли памятник Александру Невскому

В Тосненском районе Ленинградской области, в новом парке, названном в честь 800-летия со дня рождения великого князя Александра Невского, торжественно открыли памятник ему, ставший частью целой композиции. Скульптурное произведение получило название "Молитва перед боем". Мероприятие, помимо губернатора Александра Дрозденко, посетили глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин и помощник президента Владимир Мединский. Собравшиеся у монумента чиновники вспомнили о важнейших исторических вехах, связанных с именем князя.

"Здесь, на этом месте, которое называется Пустынка, очень интересном с исторической и геологической точки зрения, он молился и просил Бога и Пресвятую Богородицу дать ему силы победить шведов. Потому что он понимал, что с малой дружиной идёт на очень рискованное мероприятие", - напомнил Дрозденко.

В свою очередь, Мединский, убежденный в том, что парк станет культовым, отметил, что именно здесь накануне сражения со шведами знаменитый полководец произнес приписываемую ему фразу: "Не в силе Бог, а в правде".

Отметим, что вновь созданный парк 800-летия Александра Невского имеет форму православного креста, в центре которого и установили монумент. В зеленой зоне с вымощенными и освещаемыми дорожками имеется три десятка скамеек, а также высажены десятки деревьев.

фото: lenobl.ru