ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:56

За сутки госпитализировали более 400 петербуржцев с пневмониями и коронавирусом

фото ЗакС политика За сутки госпитализировали более 400 петербуржцев с пневмониями и коронавирусом

Пресс-служба Смольного выпустила новый информационный бюллетень, содержащий основные показатели пандемии коронавируса в городе. Согласно данным на 22 декабря, больше чем на треть выросло число поступающих в больницы с признаками коронавируса и пневмонии (408 вместо 287 накануне). В реанимационных отделениях лежат 586 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 309 человек (вместо 311 накануне).

Инфекционный коечный фонд составляет 8 002 мест. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежат 6 054 пациента.

На карантине находится 3 001 гражданин (накануне их было 3 387), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 25 015 петербуржцев, амбулаторно лечатся 25 446 человек. За сутки сделали 26 481 ПЦР-тест.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама