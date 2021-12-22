За сутки госпитализировали более 400 петербуржцев с пневмониями и коронавирусом

Пресс-служба Смольного выпустила новый информационный бюллетень, содержащий основные показатели пандемии коронавируса в городе. Согласно данным на 22 декабря, больше чем на треть выросло число поступающих в больницы с признаками коронавируса и пневмонии (408 вместо 287 накануне). В реанимационных отделениях лежат 586 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 309 человек (вместо 311 накануне).

Инфекционный коечный фонд составляет 8 002 мест. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежат 6 054 пациента.

На карантине находится 3 001 гражданин (накануне их было 3 387), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 25 015 петербуржцев, амбулаторно лечатся 25 446 человек. За сутки сделали 26 481 ПЦР-тест.