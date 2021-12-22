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Новости 15:09

Депутаты Петербурга попросили Мишустина и Володина включить город в налоговый эксперимент

фото ЗакС политика Депутаты Петербурга попросили Мишустина и Володина включить город в налоговый эксперимент

ЗакС Петербурга 22 декабря решил направить премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Государственной думы Вячеславу Володину письмо с просьбой включить город в программу по налоговому эксперименту, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Речь идет о внедрении автоматизированной упрощенной системы налогообложения. 

В обращении депутаты сообщают, что отмена единого налога на вмененный доход сильно ударила по малому бизнесу. У него выросла налоговая нагрузка и появились дополнительные траты — необходимость нанять бухгалтера, отметили парламентарии. 

Новая же система упростит жизнь организациям с не более чем 5 сотрудниками и доходом до 60 млн рублей, пишут депутаты. Они напомнили, что налог таких компаний при автоматизированной упрощенной системы налогообложения будет высчитываться налоговыми органами на основе данных о доходах и расходах из личного кабинета или по счетам организации в кредитной организации. 

Налоговый эксперимент планируют проводить до 2027 года. Пока его планируют проводить только в Москве, Республике Татарстан, Московской и Калужской областях.

София Саттарова


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