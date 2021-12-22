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Новости 16:11

Владельцы кинотеатров обратятся в прокуратуру из-за противоэпидемических мер Смольного

фото ЗакС политика Владельцы кинотеатров обратятся в прокуратуру из-за противоэпидемических мер Смольного

Ассоциация владельцев кинотеатров, последовательно критикующая противоэпидемические ограничения, которые накладываются на киноиндустрию, намерена пожаловаться в прокуратуру. Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на главу организации Олега Березина, его коллег интересует позиция ведомства относительно выборочности вводимых ограничений. Результатом такой политики становится, по логике Березина и его единомышленников, неравный ущерб, который терпит та или иная сфера бизнеса. Кроме того, представители ассоциации наблюдают, по их выражению, "пингпонг" в виде взаимного перекладывания ответственности чиновниками.

"Федеральные власти говорят, что регионы решают. Регионы говорят: "мы не решаем, есть указания сверху"", - сетует Березин.

Отдельное внимание он уделил петербургской ситуации: она такова, что губернатор и Роспотребнадзор постоянно "кивают" друг на друга. Между тем, по подсчетам ассоциации, кассовые сборы кинотеатров по сравнению с допандемийным временем упали почти вдвое, а субсидии на поддержку отрасли практически не выделяются.


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