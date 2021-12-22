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Следствие просит арестовать ректора КФУ Гафурова по делу об убийстве

фото ЗакС политика Следствие просит арестовать ректора КФУ Гафурова по делу об убийстве

Следствие ходатайствует об аресте ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова по делу об убийствах, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителей Басманного суда Москвы.

Гафурову предъявлены обвинения по двум эпизодам: в подстрекательстве и приготовлении к убийству (ч.4 ст.33, ч.1 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ) и подстрекательстве к убийству (ч.4. ст.33, ч.2 ст.105 УК РФ), совершенным группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Подробностей дела пока не приводится.

О задержании Гафурова стало известно утром 22 декабря. Источники сообщали, что дело может быть связано с заказным убийством в 1990-х годах. Гафуров возглавляет КФУ, один из крупнейших вузов России, с 2010 года.


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