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Новости 16:40

Петербургским вузам пока не грозит введение дистанционного формата обучения

фото ЗакС политика Петербургским вузам пока не грозит введение дистанционного формата обучения

Петербургских студентов в обозримой перспективе не станут централизованно переводить на дистанционный режим обучения, пишет ТАСС со ссылкой на главу городского совета ректоров Алексея Демидова. По его мнению, нынешняя гибкая система обучения полностью соответствует моменту и эпидемической динамике.

"Таких планов нет [на перевод на дистанционный формат обучения]. <...> Пропорции отнесения очного формата и онлайн — они не просто в каждом вузе разные, они меняются в течение даже семестра от месяца к месяцу. В рамках даже отдельных факультетов и вузов эти пропорции абсолютно отличаются", - рассказал Демидов, возглавляющий также СПбГУПТД.

Демидов считает правильным то, что администрации вузов сами решают, какой уровень противоэпидемических ограничений вводить. На сегодняшний день полностью существуют в дистанционном формате только Политех и петербургский филиал ВШЭ. По данным главы союза ректоров, в совокупности привитые и переболевшие студенты образуют в городе большинство — около 52%. 


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