Директор Эрмитажа выступает за расширение круга обладателей "Пушкинской карты"

В разработанный правительством проект "Пушкинская карта", призванный популяризировать посещение музеев и театров, следует включить дополнительные категории граждан, считает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Тем не менее, даже в нынешнем его виде, когда картой могут пользоваться только школьники и студенты в возрасте 14–22 лет, Пиотровский очень доволен.

"Идет дело очень удобно, хорошо, хотя там есть бюрократические препоны, но все они преодолеваются. В Эрмитаже 16 тыс. школьников и студентов прошли по "Пушкинской карте", около 4 млн рублей мы заработали. Это прекрасное изобретение, монетизация", - приводит его позицию ТАСС.

По мнению музейщика, льготную карту можно было бы выдавать пенсионерам и представителям творческих союзов.

"Пушкинскую карту" молодые люди с российским гражданством могут получить через сайт госуслуг. В 2021 году государство перевело каждому ее обладателю по три тысячи рублей, которые можно тратить только на посещение культурных учреждений и мероприятий.