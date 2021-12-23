"Мне плевать на угрозы голландского суда": Стрелков о запрошенном для него пожизненном сроке

Экс-руководитель ополченцев самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) высказался о запрошенном для него прокуратурой Нидерландов пожизненном сроке заключения в рамках уголовного разбирательства о сбитом малайзийском "Боинге".

"Я не исключаю привлечения себя к уголовной ответственности в соответствии с решением суда Нидерландов, но это никак не влияет на то, как я собираюсь дальше жить и что я собираюсь делать. Я как игнорировал это расследование в течение многих лет, так и продолжу игнорировать, пока оно не коснется меня непосредственно. Если бы я оказался в суде, я бы просто молчал, поскольку я не считаю, что голландский суд имеет право меня судить. Мне плевать на угрозы голландского суда по одной простой причине: это не самое страшное, что может случиться в жизни. Я жизнью своей рисковал за правое дело, не то что свободой. А то, что меня обвиняют враги, меня нисколько не беспокоит, а, наоборот, должно радовать: значит, они признают, что я что-то сделал в этой жизни", — приводит заявление Стрелкова издание The Insider*.

Напомним, днём ранее, 22 декабря, прокуратура Нидерландов потребовала для Стрелкова-Гиркина пожизненный срок заключения, сочтя его виновным в крушении рейса MH17. Как полагают иностранные следователи, пассажирский самолёт с 298 людьми на борту был сбит 17 июля 2014 года над юго-восточной частью Украины, подконтрольной сепаратистам, из пусковой установки "Бук", которую те получили из России. Главным, считают официальные органы Нидерландов, в той операции был Стрелков-Гиркин, командовавший тремя подчиненными, которые впоследствии стали его подельниками.

*Внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов