Вернувшаяся из ОАЭ с "омикроном" петербурженка попала в Боткинскую больницу

Отдыхавшая в Дубае петербурженка, у которой по возвращении домой обнаружили омикрон-штамм коронавируса, была госпитализирована в Боткинскую больницу: ранее она лечилась дома в режиме самоизоляции.

В городском комитете по здравоохранению уточнили, что врачи оценивают состояние женщины как удовлетворительное.

В разговоре с изданием "Форпост Северо-Запад" медики сообщили, что горожанка пребывает в стационаре на протяжении уже нескольких дней.

"Состояние удовлетворительное, терапия стандартная", — резюмировали в комздраве.

Первое заражение "омикроном" было выявлено в Петербурге неделю назад.