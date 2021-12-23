Из-за пришедший в город непогоды в Петербурге объявлен "жёлтый" уровень опасности

Петербуржцев уведомили о неблагоприятной метеорологической обстановке в городе: из-за накрывшего Северную столицу циклона "Квинтинус" Смольный объявил "жёлтый" уровень опасности.

"Второй уровень погодной опасности будет действовать в Петербурге с 8:00 23 декабря до 6:00 24 декабря из-за сильного снега, метели и порывов ветра до 15–18 м/с. Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Просим также проявлять осторожность пешеходов", — сообщает администрация Петербурга.

МЧС предупреждало горожан о приближающейся непогоде ещё днём ранее, 22 декабря.

Информация о надвигающейся на Петербург метели и потеплении поступила ещё накануне, 23 декабря.