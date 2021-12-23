СК изучит пост Артемия Лебедева о православных мощах на предмет оскорбления чувств верующих

Следственный комитет РФ приступил к проверке содержимого поста дизайнера Артемия Лебедева на предмет оскорбления чувств верующих (ч.1 ст. 147 УК), информирует агентство "Москва".

Обозначенная статья предполагает до года колонии.

Заявление на дизайнера написал заместитель главы отдела внешних церковных связей Вахтанг Кипшидзе.

Резонансный пост Лебедева был опубликован у него в блоге 17 декабря. В нём он утверждает, что при жизни нынешние православные святые "были обычными алкашами и разной степени крупности начальством". Мощи Лебедев охарактеризовал как "какая-нибудь коробка с перхотью Сергия Радонежского". Также блогер провёл параллель между мощами и мумиями Владимира Ленина и азиатских коммунистических вождей.