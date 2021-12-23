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Новости 11:11

В Петербурге задержаны вымогатели "дани" у маршруточника

фото ЗакС политика В Петербурге задержаны вымогатели "дани" у маршруточника

Петербургские правоохранители задержали трёх мужчин, которые занимались вымоганием "дани" у водителя маршрутки, следующей от Автово до Петергофа, извещает пресс-служба Главка.

В течение трёх дней злоумышленники угрожали водителю коммерческого маршрута, требуя платить им по 700 рублей в сутки якобы за аренду стояночного места.

Полиции удалось задержать выходца с Кавказа и двух его пособников - уроженцев Туркменистана и Азербайджана.

В ходе обыска по месту жительства мужчин силовики обнаружили травматический пистолет, патроны, четыре ножа и восемь мобильных телефонов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".


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