В ближайшие три года Смольный намерен построить 120 школ и детсадов

Председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская на заседании правительства города 23 декабря рассказала о темпах создания школ и детских садов. По ее словам, в ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию 120 объектов образования.

- На слайде вы видите планы на ближайшие три года, в течение которых планируется ввести в эксплуатацию 120 объектов: из них 41 школа и 79 детских садов, - рассказала глава комитета.

В 2021 году в Петербурге ввели в эксплуатацию 37 объектов образования, рассказала Путиловская. Это 11 школ на 9,25 тысячи мест и 26 детских садов на более чем 4 тысячи мест, уточнила чиновница.

Напомним, в Петербурге регулярно не хватает мест для детей в образовательных учреждениях. Губернатор города Александр Беглов в августе 2021 года на педсовете заявил, что создание соцобъектов не успевает за скоростью введения в эксплуатацию жилья, писали СМИ.

София Саттарова