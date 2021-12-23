Поклонская пожаловалась на "беспардонное" проникновение "гостя из Украины" в её крымский дом

Экс-депутат Государственной думы, посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская была вынуждена обратиться за помощью к правоохранителям, так как на территорию её дома в Крыму заявился неожиданный гость, самовольно проникший на территорию. Переживаниями она поделилась у себя в телеграм-канале.

"В это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребёнком в доме", — высказалась Поклонская.

Силовики состава преступления в действиях мужчины не обнаружили, самого визитёра, по словам экс-депутата, этапировали обратно на Украину. При этом Поклонская не уточнила, откуда ей известно этническое происхождение нежеланного гостя.

Напомним, послом России в Кабо-Верде Поклонская стала в середине октября.