ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:59

В начале 2022 года в Петербурге откроют памятник блокадному учителю

фото ЗакС политика В начале 2022 года в Петербурге откроют памятник блокадному учителю

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства 23 декабря сообщил о планах открыть памятник блокадному учителю в городе. Памятник поставят в Соляном переулке у Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, уточнил глава города. 

Он отметил, что открытие будет приурочено к годовщине прорыва блокады Ленинграда. Врио председателя комитета по социальной политике Галина Колосова на заседании добавила, что мероприятие состоится 27 января в 13:00. По ее словам, инициатива по созданию памятника принадлежит Надежде Строгоновой, которая в годы блокады работала учителем. 

Напомним, в 2022 году отмечается 79-я годовщина прорыва блокады Ленинграда. Также в будущем году отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама