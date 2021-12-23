В начале 2022 года в Петербурге откроют памятник блокадному учителю

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства 23 декабря сообщил о планах открыть памятник блокадному учителю в городе. Памятник поставят в Соляном переулке у Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, уточнил глава города.

Он отметил, что открытие будет приурочено к годовщине прорыва блокады Ленинграда. Врио председателя комитета по социальной политике Галина Колосова на заседании добавила, что мероприятие состоится 27 января в 13:00. По ее словам, инициатива по созданию памятника принадлежит Надежде Строгоновой, которая в годы блокады работала учителем.

Напомним, в 2022 году отмечается 79-я годовщина прорыва блокады Ленинграда. Также в будущем году отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

София Саттарова