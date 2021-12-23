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Новости 12:44

Президент положительно оценил работу регионов по борьбе с пандемией

фото ЗакС политика Президент положительно оценил работу регионов по борьбе с пандемией

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря заявил, что руководители регионов во время пандемии коронавируса "проявили себя в высшей степени ответственно". 

- Так же как и в любом большом деле, наверно, можно было делать поточнее, поэнергичнее. Но в целом руководители регионов <...> не боялись брать на себя сложные решения, - считает Путин.

Он добавил, что федеральный центр оказывал поддержку тем субъектам, проводящим "нужные решения" и нуждались в поддержке федерального бюджета. Помощь регионам "кратно увеличилась", заявил президент. По его мнению, как раз именно из-за взаимодействия федерального центра и регионов дало нужный результат. 

Напомним, во время пандемии Путин увеличил полномочия региональных властей. Они должны самостоятельно принимать решения об ограничениях для борьбы с коронавирусом. 

София Саттарова


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