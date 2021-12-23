Путин: Наказание за отказа от вакцинации вводить не надо

На пресс-конференции 23 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что не стоит вводить в стране наказание за отказ от вакцинации.

- Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми, - сказал глава России.

В частности, с теми, кто занимается подделкой сертификатов о вакцинации, считает Путин. Глобально же, по его словам, россиянам надо разъяснять плюсы от прививки и убеждать их. Другие способы контрпродуктивны, заявил президент.

По его мнению, дело не в политической воле, а в том что сила действия равна силе противодейстия. Он пояснил, что как только начинается давление на россиян, сразу появляются способы обойти это страмление - "народ же изобретательный у нас". Путин считает, что надо с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходмисоть принятия определенных мер.

Он добавил, что выступает за взаимное признание вакцин разных стран. Их следует распространять по миру для победы над коронавирусом, заявил Путин.