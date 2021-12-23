Путин о законе об иноагентах: Давайте сделаем, как в США — введем уголовную ответственность?

В ходе большой пресс-конференции Владимира Путина в Москве от журналиста "Русской службы BBC" поступил вопрос об Алексее Навальном, экстремистах и иностранных агентах.

Говоря о последнем, президент отметил, что журналист работает на иностранное, великобританское, СМИ, и что у них в стране введена уголовная ответственность за иностранное финансирование медиа.

"Пятёрочка [уголовный срок в США]. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим, чтобы организации, которые занимаются политикой в России, ясно и точно объяснили источники своего финансирования. Наш закон либеральнее. Давайте сделаем, как в США — введем уголовную ответственность? Но мы не не требуем даже прекращения (деятельности)", — сказал глава государства.

На Западе, отметил Путин, закон об иностранных агентах был принят ещё в 1930-е годы, а в современной России лишь 0,034% из действующих СМИ признаны таковыми.

Напомним, на очную пресс-конференцию президента, которая проходит в этим минуты в Москве, аккредитовали 507 журналистов. Последний раз мероприятие длилось более 4 часов.