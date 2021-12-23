"Нет ни одного": Путин заявил об отсутствии каких-либо материалов, подтверждающих отравление Навального

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста Русской службы Би-би-си Петра Козлова об отравлении Алексея Навального и замененном ему на реальный сроке по делу "Ив Роше".

Путин, как обычно, не произнес фамилии оппонента, назвав его "тем человеком, которого якобы отравили". Президент утверждает, что российская сторона неоднократно предлагала сотрудничество другим странам, чтобы был "хотя бы повод открыть уголовное дело".

"Мы направляли многократные запросы официальные прокуратуры Российской федерации: дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет. Ни одного материала", - заявил Путин.

По его словам, он лично предлагал президенту Франции и канцлеру Германии, чтобы российские специалисты взяли пробы, но получил "ноль ответов".

"Давайте об этом не говорить, давайте перевернем эту страницу", - предложил Путин.

О сроке Навального в колонии Путин сказал, что "сидельцы всегда были, есть и будут" в каждой стране.

"Не надо совершать уголовные преступления. И прикрываться при этом политической деятельностью", - добавил Путин.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо в самолете при перелете из Томска, он впал в кому, из которой вышел через три недели. Врачи в Омске объясняли тяжелое состояние политика резким падением сахара в крови на фоне нарушения обмена веществ. При этом несколько независимых лабораторий в Европе нашли в анализах Навального следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок".