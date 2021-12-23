Беглов анонсировал собственную прямую линию: Смольный начал приём обращений

Петербургский градоначальник Александр Беглов проведёт собственную прямую линию по аналогии с президентской, в ходе которой ответит на интересующие горожан вопросы. Смольный уже открыл приём обращений граждан.

Свои вопросы жители Северной столицы могут оставить на его странице "ВКонтакте", а также по телефону горячей линии 246-79-49.

Кроме того, донести своё обращение можно через администрации районов, передав его чиновникам.

Трансляция прямой линии пройдёт 25 декабря в 15:00 на телеканале "Санкт-Петербург".

Не попавшие в прямой эфир вопросы Смольный обещает изучить впоследствии.

Пока что в комментариях под записью Беглова "ВКонтакте" граждане интересуются уборкой снега, введением QR-кодов, строительством метро.