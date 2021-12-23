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Новости 13:36

Путин призвал соблюсти золотую середину в регулировании интернета

фото ЗакС политика Путин призвал соблюсти золотую середину в регулировании интернета

Президент Владимир Путин заявил, что в вопросе регулирования информации в интернете нужно соблюсти золотую середину.

Так Путин ответил на вопрос о том, как защитить детей от деструктивной информации в интернете. Задавший этот вопрос журналист упомянул "буллинг в школах, несанкционированные митинги и прочие провокации". Он также спросил, будет ли в России вводиться доступ в соцсети по паспорту.

Путин отметил, что этот вопрос обсуждается в разных странах мира. Он отметил, что все, что происходит в интернете, должно подчиняться "общим правилам человеческого бытия". 

"Нужно соблюсти золотую середину, как во многих других вещах. Не подавлять свободу выражения, не подавлять свободу распространения информации в интернете, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений", - сказал Путин.

фото: пресс-служба Кремля


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