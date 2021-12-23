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Новости 13:58

Более 100 млн рублей будет выделено на установку в Петербурге контейнеров для раздельного сбора мусора

фото ЗакС политика Более 100 млн рублей будет выделено на установку в Петербурге контейнеров для раздельного сбора мусора

Невский экологический оператор (НЭО) приступил к замене мусорных контейнеров в Петербурге: власти поставили перед предприятием задачу установить в городских дворах ёмкости для раздельного сбора ТБО, отчитались в комитете по природопользованию.

Обновлять контейнерные баки будут подрядчики, которых выберет НЭО в рамках мусорной реформы. Они же впоследствии будут утилизировать отходы.

Мусорные накопители уже начали заменять в Выборгском, Калининском, Красногвардейском и Приморском районах Петербурга. Традиционно их обслуживало АО "Автопарк №6 Спецтранс".

Комитет по природопользованию намерен потратить не менее 100 млн рублей на покупку контейнеров для РСО и экопунктов для организации приема вторичных материальных ресурсов в 2022 году.

Напомним, начиная с 1 января грядущего года в Северной столице стартует мусорная реформа. 

Строка об оплате данной коммунальной услуги исчезнет из квитанции за квартплату и будет начисляться отдельно. При этом расчёт платы будет осуществляться, как и сейчас на основании площади жилого помещения — 6,40 руб./м2.


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