"Наказания за нарушения неизбежны": Путин ответил Собчак на вопрос о пытках в тюрьмах

В ходе большой президентской пресс-конференции телеведущая Ксения Собчак взяла слово и спросила Владимира Путина о пытках в российских колониях, будет ли глава государства принимать участие в разработке соответствующего законопроекта, который, к слову, уже внесён на рассмотрение Государственной думы.

Напомним, что тебя истязательств над заключёнными стала резонансной после того, как правозащитники из проекта Gulagu.net стали публиковать тюремные видеозаписи ужасающего содержания.

Отвечая на вопрос Собчак, Путин вспомнил о возбуждённых в отношении сотрудников ФСИН уголовных делах, но при этом отметил, что пытки существуют не только в России.

"К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на другие страны, увидите — там проблем не меньше. Наверное, есть учреждения, где все выглядит благостно, но в той же Франции, в Штатах найдете много мест, каких нет даже в странах третьего мира. Но наказания за эти правонарушения неизбежны", — высказался глава государства.