Путин пообещал искать заказчиков убийства Политковской и Немцова

На пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что по делам об убийствах журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова люди, совершившие преступления, сидят в тюрьме. Он отметил, что существует мнение, что эти люди - не заказчики, а заказчики остались "за скобками". Органам следствия это не известно, заявил Путин.

По его словам, если же это действительно так, то заказчиков будут искать:

- Если за этим действительно стоят какие-то заказчики, которых мы не знаем, будем их искать.

Путин добавил, что делал все возможное для раскрытия убийства Политковской и Немцова.

Напомним, Политковскую убили в Москве в 2006 году. Немцов также погиб в столице - в феврале 2015 года.