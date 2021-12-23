Путин: Поговорю с главой РЖД о связанности российских территорий

На пресс-конференции президента 23 декабря журналистка из Йошкар-Олы сообщила, что из города поезд идет только в Москву. Она попросила поспособствовать изменению ситуации.

- Обязательно переговорю с Олегом Валентиновичем, руководителем РЖД, такое поручение, безусловно, он получит - посмотреть на связанность этих близлежащих территорий, - заявил Путин.

Он отметил, что РЖД как коммерческая структура смотрит на прибыность. Но вопрос надо решать, уверен президент. По его словам, вопрос связанности российских терриорий крайне важен для экономической и гуманитарной составляющейц людей.