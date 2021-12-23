Путин: У меня не может быть любимчиков

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос LIFE в ходе пресс-конференции, заявил, что у него нет любимчиков среди сотрудников правительства.

"У меня не может быть любимчиков. И такого не было никогда. Я со многими людьми работаю очень много лет и знаю их хорошо. Но если я вижу, что они где-то недорабатывают или стараются как-то обойти какие-то острые углы, вне зависимости от наших личных отношений, я всегда на это указываю своим коллегам и добиваюсь должного отношения к тем вопросам, которые мы прорабатываем или обсуждаем", - сказал Путин.

Говоря о премиях сотрудникам, Путин отметил, что считает достоиными поощрений некоторых членов администраций и правительства по итогам борьбы с эпидемией коронавируса. Он считает, что в этом вопросе надо оценивать общую работу правительства.

"Поэтому выделять там кого-то, слишком много давать премий или, как в наказание, выдать только пять копеек - ну, мне кажется, что это же премия. Поэтому здесь нужно скорее оценивать работу коллектива в целом, а не каждого конкретного человека", - пояснил президент.

фото: пресс-служба Кремля