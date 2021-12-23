ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:23

Путин: У меня не может быть любимчиков

фото ЗакС политика Путин: У меня не может быть любимчиков

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос LIFE в ходе пресс-конференции, заявил, что у него нет любимчиков среди сотрудников правительства.

"У меня не может быть любимчиков. И такого не было никогда. Я со многими людьми работаю очень много лет и знаю их хорошо. Но если я вижу, что они где-то недорабатывают или стараются как-то обойти какие-то острые углы, вне зависимости от наших личных отношений, я всегда на это указываю своим коллегам и добиваюсь должного отношения к тем вопросам, которые мы прорабатываем или обсуждаем", - сказал Путин.

Говоря о премиях сотрудникам, Путин отметил, что считает достоиными поощрений некоторых членов администраций и правительства по итогам борьбы с эпидемией коронавируса. Он считает, что в этом вопросе надо оценивать общую работу правительства.

"Поэтому выделять там кого-то, слишком много давать премий или, как в наказание, выдать только пять копеек - ну, мне кажется, что это же премия. Поэтому здесь нужно скорее оценивать работу коллектива в целом, а не каждого конкретного человека", - пояснил президент. 

фото: пресс-служба Кремля


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама