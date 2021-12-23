Суд оставил Лилию Чанышеву в СИЗО до апреля 2022 года

Суд продлил срок ареста стороннице Алексея Навального бывшей главе уфимского штаба Навального* Лилии Чанышевой до 9 апреля, сообщил адвокат Владимир Воронин в Twitter.

Чанышева стала первой среди "навальнистов" фигуранткой дела о деятельности экстремистской организации. При этом вся работа Чанышевой в штабе Навального* относится к периоду, когда структуры Навального еще не были признаны экстремистскими.

Напомним, дело о работе экстремистских организаций (ч. 1 ст. 282.1 УК) завели в сетябре. По этой статье грозит до 10 лет колонии.

текущего года в отношении ряда сторонников Навального были возбуждены уголовные дела после признания структур, созданных оппозиционером — в том числе, ФБК**, — экстремистскими (по ч. 1 ст. 282.1 УК).