Путин рассказал, что в 2022 году может добавить россиянам "счастья и оптимизма"

Одним из последних вопросов, который был задан Владимиру Путину в ходе его большой президентской пресс-конференции 23 декабря, касался вопроса о ближайшем будущем россиян: чего гражданам ждать от грядущего 2022 года, что могло бы добавить им "оптимизма и счастья", интересуется журналист "Вестей" Валерий Санфиров.

- Реализация наших планов. В этом смысл нашей работы - чтобы жизнь стала лучше у людей. Надо думать о том, как в условиях возросшей инфляции скорректировать доходы пенсионеров. На это надо настраивать все уровни власти - на повышение уровня жизни людей. Мы обязаны это делать, и я буду настраивать руководство страны на эту работу, - ответил глава государства.

Санфиров спросил также о "выборных" планах Путина, однако он заявил, что сейчас не время думать о 2024 году, а решать проблемы пенсионеров, а также повышать общий уровень жизни россиян.

Пресс-конференция президента длится уже почти 4 часа. Аккредитации удалось получить 507 журналистам.