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"С тех пор, как перестал быть директором ФСБ, ни за кем не слежу": Путин о своём отношении к блогерам

фото ЗакС политика "С тех пор, как перестал быть директором ФСБ, ни за кем не слежу": Путин о своём отношении к блогерам

Завершая свою большую пресс-конференцию 23 декабря, Владимир Путин дал задать вопрос журналистке "Авторадио", которая решила спросить главу государства "о личном": не испытывает ли он дефицит общения из-за пандемии, занимается ли спортом, смотрит сериалы и следит ли за творчеством каких-либо блогеров.

- Давно ни за кем не слежу - с тех пор, как перестал быть директором ФСБ, - рапортовал в ответ Путин.

При этом президент констатировал, что ему не хватает общения с семьёй.

После этого вопроса пресс-конференция Путина закончилась, продлившись 3 часа 56 минут.

Из аккредитованных 507 журналистов задать свои вопросы главе государства смогли лишь немногие. Большую часть времени Путин провёл, рассуждая о ситуации на границе Украины и России.


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