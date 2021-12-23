Наиболее ценные исторические корпуса складов Кокоревых сохранят при разработке проекта ВСМ

Представляющие наибольшую историческую ценность корпуса складов Кокоревых на Лиговском проспекте обещают сохранить в ходе разработки терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Петербург – Москва, уведомили в комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Соответствующее решение принял экспертный совет на заседании рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия и специалистов в области развития транспортной инфраструктуры.

"В ходе обсуждения выработано компромиссное решение: будут сохранены основные исторические конструкции корпусов, составляющих историческое ядро комплекса, а также корпусов, сохранившихся с незначительными изменениями первоначального архитектурного облика", - отчитались в КГИОП.

Впоследствии при разработке проекта строительства терминала ВСМ рабочая группа обещает пообъектно разбираться со всеми историческими зданиями на Лиговском проспекте.