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Новости 17:58

Наиболее ценные исторические корпуса складов Кокоревых сохранят при разработке проекта ВСМ

фото ЗакС политика Наиболее ценные исторические корпуса складов Кокоревых сохранят при разработке проекта ВСМ

Представляющие наибольшую историческую ценность корпуса складов Кокоревых на Лиговском проспекте обещают сохранить в ходе разработки терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Петербург – Москва, уведомили в комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Соответствующее решение принял экспертный совет на заседании рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия и специалистов в области развития транспортной инфраструктуры.

"В ходе обсуждения выработано компромиссное решение: будут сохранены основные исторические конструкции корпусов, составляющих историческое ядро комплекса, а также корпусов, сохранившихся с незначительными изменениями первоначального архитектурного облика", - отчитались в КГИОП.

Впоследствии при разработке проекта строительства терминала ВСМ рабочая группа обещает пообъектно разбираться со всеми историческими зданиями на Лиговском проспекте.


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