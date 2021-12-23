GitHub оштрафовали на миллион рублей за отказ удалять списки "Умного голосования"

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал сервис для хостинга IT-проектов GitHub за отказ удалять списки "Умного голосования", передает РИА "Новости".

На сервис был составлен протокол за неудаление запрещенной информации по закону (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Это первый штраф для GitHub в России. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско.

Протокол на GitHub был составлен в начале декабря. Сообщалось, что поводом стало то, что на сайте были опубликованы списки кандидатов "Умного голосования".

Летом 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального, "Умного голосования" и еще ряда ресурсов, связанных с ФБК*, который летом признали экстремистской организацией. Перед выборами Роскомнадзор добивался удаления списков кандидатов с разных сайтов, а также блокировки приложения "Навальный".