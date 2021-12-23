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Новости 19:53

В Мурманской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

фото ЗакС политика В Мурманской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Мурманской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщается в группе Ковдорского района области.

Коронавирус обнаружили у двух человек, которые приехали в Мурманскую область из-за границы к своим родственникам. Им предписали соблюдать самоизоляцию, анализы направили на дальнейшее исследование. Оказалось, что один из заболевших заражен омикрон-штаммом.

Первые два случая заражения россиян "омикроном" были зафиксированы 6 декабря: инфицированные вернулись домой из ЮАР. Затем это число вырасло до нескольких десятков. Регистрируются случаи заболевания в Петербурге, Москве, Подмосковье и ряде других регионов.

 


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