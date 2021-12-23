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Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединятся к 2023 году

фото ЗакС политика Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединятся к 2023 году

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования по плану объединятся к 1 января 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на представителей вице-премьера Татьяны Голиковой.

В секретариате сообщили, что комиссия по регулированию социально-трудовых отношений обсудила предстоящее объединение. Будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив для этого изменения. 

В июле Голикова заявляла, что к процессу объединения нужно относиться осторожно, он предусматривает переходный период. Затем председатель правления ПФР Андрей Кигим заявлял, что ПФР и ФСС будут существовать на единой цифровой платформе и сейчас объединяются базы данных.

Вопрос объединения ПФР, ФСС и Фонда обязательного медстрахования был поднят в конце 2018 года. Тогда Голикова говорила, что изменить правовой статус всех трех организаций затруднительно, требуются варианты для обсуждения с объединениями профсоюзов и работодателей. После этого ФОМС решили не включать в объединение, поскольку его структура и функции сильно отличаются от двух других.


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